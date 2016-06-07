Ла-Пас, 7 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. В Боливии пройдет международная конференция на уровне министров развивающихся внутриконтинентальных стран. А также, форум по транзиту в городе Санта-Крус, сообщает ABI.

lainfo.es Флаг Боливии, и флаг индейского народа Аймара

Как заявил посол Боливии в ООН Сача Льоренти: «Наша страна входит в группу внутриконтинентальных государств, но не прекращает борьбы за выход к Тихому океану», комментирует Prensa Latina.

Напомним, что Боливия сейчас предпринимает активные шаги для возвращения выхода к морю. Международный суд ООН в Гааге выступил против возражений Чили о компетентности этого суда в споре с Боливией за выход к морю. Члены Гаагского суда отметили, что суд обладает юрисдикцией на основании статьи 31 Пакта Боготы и может удовлетворить просьбу Многонационального Государства Боливии в иске от 24 апреля 2013 года. В итоге было принято решение отклонить встречный иск Чили. Сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда, сообщало ранее ИА REGNUM

В свою очередь, министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос ранее заявил, что его страна располагает всеми необходимыми аргументами, чтобы противостоять требованию Боливии о предоставлении суверенного выхода к морю. Он также отметил: «У нас уже есть солидный документ, который защищает национальные интересы. Это дает нам уверенность в том, что ждет нас впереди», сообщает La Nacion.cl.