Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Пожар на строящемся для ВМФ РФ тральщике «Георгий Курбатов» локализован и потушен. Об этом сегодня, 7 июня, сообщают «Вести».

360tv.ru Пожар на судне

Сообщается, что жертв и пострадавших в результате инцидента на «Средне-Невском судостроительном заводе» в Колпинском районе Санкт-Петербурга нет.

Напомним, на заводе загорелась внутренняя обшивка строящегося для ВМФ противоминного корабля. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Причина возгорания пока не выяснена. Сам корпус корабля, сделанный из негорючих материалов не пострадал.