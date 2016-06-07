Париж, 7 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Спустя час после начала тренировки во французском Эвиане из стана сборной Германии по футболу поступили неприятные для ее фанатов известия. В столкновении с нападающим Томасом Мюллером получил травму защитник Антонио Рюдигер, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Реакция игроков «бундестим», вызвавших медицинский персонал на «Стад Камил Фурниер», дает повод для беспокойства тренеру Йоахиму Леву. Повредившего колено Рюдигера в течение нескольких минут обследовали врачи. Затем футболист, опираясь на двух ассистентов, покинул поле.

В случае, если Рюдигер не сможет сыграть на матчах чемпионата Европы во Франции, то оборона немцев заметна ослабнет. Не совсем восстановился «баварец» Жером Боатенг, покинувший тренировку сразу после разминки. С учетом травмы Матса Хуммельса, повредившего заднюю поверхность бедра, каждый защитник в сборной ФРГ на вес золота. На последнем товарищеском матче против Венгрии 23-летний Рюдигер с лихвой сумел компенсировать отсутствие опытного Хуммельса.

Первый свой матч на Евро-2016 Германия сыграет в воскресенье (12 июня) против команды Украины.