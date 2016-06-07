Киев, 7 июня, 2016, 23:03 — ИА Регнум.



kompromat.info Одесский припортовый завод

Валюта

С приходом лета тенденция на валютном рынке Украины не изменилась — гривна укрепляется небольшими темпами. Так, 6 июня доллар пробил своеобразный психологический барьер, упав ниже 25 грн. Уменьшение цены по сравнению с пятницей, 3 июня, произошло на 5 копеек. По мнению экспертов, ключевые факторы, способствующие укреплению гривны, — ожидания транша от МВФ, намеченного на июль, а также увеличение валютной выручки.

Подводя итоги мая, Нацбанк Украины сообщил, что обменный курс гривны к доллару США в последнем месяце весны укрепился на 4,1%. По оценкам НБУ, в результате укрепления национальной валюты показатель девальвации гривны к доллару США по официальному курсу с начала текущего года снизился до 4,7% с 5,6%, зафиксированных в январе — апреле.

Регулятор информирует, что сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, о чем свидетельствует узкий диапазон колебаний обменного курса гривны к доллару США в мае, обусловлен увеличением предложения иностранной валюты в результате сезонного роста экспорта и повышения мировых цен при одновременном ослаблении спроса на валюту благодаря стабилизации политической ситуации. Также подчеркивается, что стабильность валютного рынка позволила регулятору активнее выкупать избыточное предложение валюты, и общий объем купленной валюты в апреле — мае по состоянию на 25 мая составил 934 млн долл., что способствовало росту международных резервов и ограничило чрезмерную волатильность на валютном рынке, не сдерживая при этом тенденцию к укреплению гривны.

«Факторами влияния на валютный рынок в июне будут выступать новости относительно возобновления кредитования МВФ, более четкие ориентиры по смягчению валютных ограничений со стороны НБУ, перспективам урожая, тенденции на мировых сырьевых рынках. Главными источниками поступления валюты в страну останутся горно-металлургический комплекс и машиностроительный сектор. Тем не менее конкуренция на мировых рынках растет, что требует дополнительных стимулов для экспортеров, и удержание курса выше отметки 25 грн. за доллар является одним из таких стимулов», — отмечает ведущий эксперт информационно-аналитического центра ForexClub на Украине Андрей Шевчишин.

Бензин

Правительство Украины «обеспокоено» тем, что происходит с ценами на бензин в стране, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета в Верховной раде 3 июня, комментируя очередные факты подорожания топлива.

«Антимонопольный комитет завершил работу по исследованию рынка, сейчас идут юридические процедуры. Но эффект от реагирования АМКУ будет иметь место на рынке только через 4−6 месяцев, поэтому для решения проблемы с ценами на бензин необходимо менять законодательство», — констатировал Гройсман.

Напомним — по состоянию на 16 мая на «премиальных» заправках цена на бензин А-95 держалась на уровне 22,99 грн за литр, 23 мая — уже 23,99 грн, и остается примерно такой и по сей день. Эксперты объясняют такую стабильность устойчивым дрейфом мировых нефтяных котировках на уровне около 50 долларов за баррель.

Вместе с тем президент Ассоциации операторов рынка Леонид Косянчук отмечает, что на цену бензина на Украине «давит» повышение стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.

«Вопреки распространенному мнению, владельцы АЗС не любят повышать цены. Ведь любое повышение — это сразу потеря объемов продаж. Кроме того, если мы говорим о крупных игроках, то им рост цен грозит новой волной перетекания клиентов в теневой сегмент, который наполняется безналоговым фальсификатом и контрабандой. Так, за последние два года рынок потерял около 35% продаж, большая часть из которых ушла в тень», — констатировал специалист.

Директор НТЦ «Психея», эксперт Сергей Сапегин предполагает, что ближайшие недели могут принести потребителям на Украине неприятные новости.

«На сегодняшний день порядка 80% нефтепродуктов в стране импортные, покупаются за валюту. Поэтому, если сравнивать ценообразование в Европе и цены на наших АЗС, необходимо приводить их к одному валютному измерению. Если мы пересчитаем наши цены в долларах, то заметим, что у нас они снизились больше, чем в Европе за последний год. То есть мы отреагировали больше, чем европейцы, на глобальное снижение цен на нефть. При том что у нас росли налоги в валюте, у нас сейчас еще повышают тарифы на грузоперевозки на железнодорожном транспорте на 15%, меньше запасов топлива у трейдеров, поскольку большие риски. Поэтому и с точки зрения сравнения с Европой, и с учетом внутренних факторов высокооктановые бензины могут подорожать еще на 1,5 грн., а дизель — на 2 грн. за литр», — заявил эксперт в интервью изданию «Деловая столица».

Сапегин также отмечает, что тенизация рынка является куда более важным фактором, чем нефтяные котировки.

«Часть рынка мигрирует в серую и черную зоны. По бензинам Госстат показывает потребление в 2,3 млн т в 2015 году, наша оценка — 2,8 млн т. По дизелю — 4,6 млн т, по нашим данным — 5,5 млн тонн», — информирует эксперт.

МВФ

Решение о выделении Украине очередного транша кредита МВФ в 1,7 млрд долларов, на которое так уповают в Киеве, будет приниматься в конце июня, после оценки конкретных шагов правительства и выполнения «домашнего задания», — заявил представитель фонда Жером Ваше.

Ваше максимально избежал конкретики, но отметил, что есть немало «домашних заданий», которые Киеву надо выполнить до заседания — «чтобы исполнительный совет МВФ мог оценить способность и желание властей Украины осуществлять реформы». Если соответствующих действий властей Украины не будет — заседание Совета директоров МВФ просто не состоится.

В свою очередь, заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что Киев и МВФ достигли согласия по важным вопросам, хотя есть и «несколько моментов, которые еще должны быть согласованы». Также Липтон заявил следующее: «Статистика свидетельствует о том, что структурные реформы идут, есть улучшения в банковской сфере… так что украинцы должны держаться и идти вперед».

4 июня впервые на Украине состоялось заседание региональной группы МВФ и Всемирного банка, участие в котором приняли все ведущие чиновники Киева — от президента Порошенко до главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Порошенко на мероприятии заявил, что Украина «переходит от политики потребления к политике стратегии развития», а глава НБУ отметила, что от полной катастрофы экономику страны в 2014—2015 гг. спасла лишь помощь МВФ и Всемирного банка.

«Без поддержки МВФ, Всемирного банка и без помощи партнеров было бы невозможно восстановить макроэкономическую стабильность. НБУ сам с этим бы не справился. А так Украине не только удалось перевести программу реформ с МВФ из «stand-by» в статус «EFF», но и получить финансовый зонтик, что позволило нам перейти ко многим реформам, включая гибкий валютный курс, очистить банковскую систему, стабилизировать платежный баланс», — заявила она.

Украинский эксперт Алексей Якубин заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время Украина вряд ли получит новый транш от МВФ, но для граждан страны это скорее плюс.

«Новое правительство пытается всеми возможными способами показать, что оно готово сделать все ради того, чтобы получить новый кредит, новый транш от Международного валютного фонда и готово при этом делать не просто непопулярные шаги у граждан, а вызывающие у них просто содрогание и ужас… Мне кажется, что в МВФ, в общем-то, не очень были впечатлены продемонстрированной эквилибристикой», — заявил он. По мнению Якубина, под зонтиком МВФ на Украине уже продвинули очень много вещей, которые деформировали разные социальные системы.

«То, что Украина не получит кредит МВФ, будет значить, что какие-то дальнейшие поползновения в разрушении социальной политики, которую у нас пытаются связать с МВФ, будут остановлены. Если подобная политика со стороны власти под зонтиком МВФ продолжится, то по всей стране могут начаться социальные бунты», — прогнозирует аналитик.

Пенсионная реформа

По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, наиболее острый вопрос — это именно проведение на Украине пенсионной реформы под руководством МВФ. Пока что решено, что он будет обсуждаться в дальнейшем, а на текущий момент в повестке дня не стоит. «Но очевидно, что пенсионная система работает плохо, и она привела к тому, что большинство пенсионеров не получают достойной пенсии на Украине», — отметил замглавы МВФ.

При этом, насколько можно понять из заявлений, речь о повышении пенсионного возраста на Украине не идет, но исключать такого варианта нельзя. Например, министр финансов Александр Данилюк заявляет, что МВФ настаивает не конкретно на повышении пенсионного возраста, а на проведении сбалансированной пенсионной реформы в целом — для того, чтобы лишить пенсий тех, кто получает их незаконно.

«За эти годы было принято много популистских решений, убивающих саму идею Пенсионного фонда. Есть выплаты, какие-то льготы, которые выплачиваются сейчас через Пенсионный фонд, хотя должны идти через бюджет. На данном этапе мы хотим отделить мух от котлет, сбалансировать систему. Некоторые элементы повышения пенсионного возраста возможны, но пока об этом речь не идет», — заверил Данилюк.

А вот министр социальной политики Андрей Рева буквально кричит о необходимости хоть как-то подготовить программу стабилизации ситуации в Пенсионном фонде.

«Если сейчас мы ничего не сделаем, через год-полтора даже этот размер пенсии мы не сможем платить. Вот это будет социальный взрыв хуже ядерного. Поэтому мы сегодня рассматриваем все возможные варианты, в том числе чрезвычайные, для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Пенсионном фонде», — сказал Рева.

Приватизация

Не успев толком начаться, приватизация одного из крупнейших химических предприятий Украины — Одесского припортового завода — обернулась скандалом.

Напомним — официальный старт «большой приватизации» на Украине, первым этапом которой должна стать продажа ОПЗ, правительство объявило 18 мая. Фонд госимущества назначил стартовую цену завода в 13,2 млрд грн — по курсу порядка $520 млн. Заявлено, что конкурс пройдет летом, но только при наличии не менее двух участников (один из которых — нерезидент), к торгам не будут допускаться компании из России. В конце мая глава ФГИ Игорь Белоус информировал, что на ОПЗ уже есть пять претендентов — все иностранные инвесторы — «с которыми ведется твердая дискуссия». Однако в первую неделю июня выяснилось — МВФ и Европейский банк реконструкции и развития якобы считают стартовую цену на государственный пакет акций Одесского припортового завода «завышенной» и рекомендуют Украине снизить ее. По мнению руководства МВФ и ЕБРР, которое подавалось со ссылкой на Reuters, крупные международные инвесторы, узнав, что Украина рассчитывает получить за ОПЗ более 520 млн долларов, «даже не станут интересоваться условиями продажи», более того — «завышенная цена может подорвать доверие иностранных инвесторов к приватизации завода, а также нанести ущерб имиджу Украины и ее инвестиционной привлекательности». От имени властей Украины ответил все тот же глава ФГИ Игорь Белоус — который подчеркнул, что на самом деле стартовая цена является «взвешенной и сбалансированной».

Эксперт, доктор экономических наук Сергей Якубовский предполагает, что речь может идти о сговоре — дабы на самом деле предприятие осталось под контролем украинских олигархов.

«Реальная стоимость ОПЗ — 1,5−2 млрд долларов. Такой была бы цена завода, если бы Украина интегрировалась в Европу, если бы не было войны. В нынешних условиях цена завода для иностранного инвестора — 750 млн долларов, поскольку никто не рискует вкладывать деньги в Украину. МВФ и ЕБРР были готовы заплатить за завод 2 млрд долларов ради привлечения иностранного инвестора. Но из-за сговора Кабмин отказался и оставил комфортную цену для украинского бизнеса и олигархов», — заявил он в эфире радиостанции «Голос столицы».

Отдельно эксперт напомнил, что правительство и Верховная рада специально заблокировали возможность участия в аукционе российских компаний — «которые также заинтересованы в заводе, потому что через него проходит перевалочный пункт и российского аммиака».

Разное

Долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в апреле по сравнению с мартом сразу в 3,1 раза и на конец апреля составили 13,4 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

Так, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец апреля составила 6,3 млрд грн, по оплате электроэнергии — 2,8 млрд грн., за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 2,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведения — 1,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн.

Среди лидеров в разных категориях — Днепропетровская, Харьковская и Одесская области, а также Киев. При этом в конце мая на Украине впервые забрали жилье за долги ЖКХ — это произошло в Луцке (областной центр Волынской обл.) По решению суда в городе пустили с молотка на госаукционе жилье семьи, которая задолжала 50 тысяч гривен, при этом коммунальщики отмечали, что ждали и просили погасить долг до последнего — ведь они могут обратиться в суд, когда долг за ЖКУ превышает сумму 13 тысяч гривен. Стартовая цена на аукционе составляла чуть более 413 тысячи гривен, в итоге квартиру продали за 446 тысяч — из полученных денег 50 тыс. уйдет на погашение долга, а остальное отдадут владельцам.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на одном из мероприятий «обрадовала» безработных украинцев — в стране наблюдается острый дефицит трех профессий. «У нас есть остро дефицитные специальности на рынке труда: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, монтажник санитарно-технических систем и оборудования и мастер по пошиву швейных изделий», — отметила она, подчеркнув, что вскоре на Украине будет запущен пилотный проект по модернизации профессионально-технического образования.

Количество граждан Украины с официальным доходом свыше 1 млн грн по итогам декларирования доходов физических лиц за 2015 год увеличилось на 16% по сравнению с 2014 годом и составило 4,684 тыс. человек, сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров. Наибольшее количество таких лиц зафиксировано в Киеве (2,2 тыс.), Харькове (325), Днепропетровске (307). В целом, по словам чиновника, в прошлом году декларации о доходах подало более 550 тыс. лиц — на 8% больше, чем годом ранее. Общая сумма задекларированного ими дохода составила 49,5 млрд грн — на 12% выше прошлогоднего показателя. В завершение Насиров признал — ключевым фактором роста количества миллионеров в стране стала девальвация национальной валюты.