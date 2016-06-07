Москва, 7 июня, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Предельный уровень зарплат лиц, замещающих государственные должности, может быть привязан к зарплате президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Василий Швецов («Справедливая Россия»).

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Законопроект предлагает установить предельный размер оплаты труда для всех руководителей министерств и ведомств, руководителей и сотрудников государственных внебюджетных фондов РФ, государственных или муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, госкорпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50% процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности. Предельный размер зарплаты также предлагается установить для должностных лиц, замещающих госдолжности РФ.

«В качестве предельного размера зарплаты, в том числе с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, предлагается использовать предельный уровень зарплаты президента РФ, который глава государства устанавливает своим указом на следующий финансовый год», — от

Законопроектом закрепляется предельный уровень зарплаты для председателя правительства РФ — 90% от предельного уровня заработной платы президента РФ. Для министров, руководителя аппарата президента РФ, руководителя аппарата правительства, глав органов госвласти субъектов РФ — 80% от предельного уровня зарплаты президента РФ. Для руководителей государственных внебюджетных фондов РФ, ГУПов и МУПов — 70% от предельного уровня заработной платы президента РФ. Для руководителей отдельных системообразующих организаций России, перечень которых утверждается Госдумой по представлению правительства РФ, — 80% от предельного уровня заработной платы президента РФ. При этом зарплата других должностных лиц, замещающих госдолжности РФ, и сотрудников госкорпораций, ГУПов и МУПов, не может превышать предельных уровней, установленных для их руководителей.

«Актуальность принятия законопроекта особенно возрастает в условиях нестабильной экономики и высокого социального неравенства», — считает Василий Швецов.