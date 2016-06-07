Кито, 7 июня, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Министерство социального развития и Институт статистики Эквадора (INEC) сообщили, что 23 155 человек пребывает во временных убежищах после землетрясения 16 апреля с.г. Половина из них — женщины и, в ряде случаев, 273 из которых — беременны. 1 101 человек являются нетрудоспособными. На сегодняшний день правительство вручило 300 пострадавшим пособия в размере 135 долларов. Кроме того, власти проверяют заявления еще 20 тысяч человек, которых попросили включить их в единый реестр пострадавших от землетрясения. С 7 июня пострадавшие смогут записаться в данный реестр через интернет, сообщает «Эквадор сегодня».

latin-foro.net После землетрясения в Эквадоре

Министерство социального развития Эквадора отмечает, что окончательное число пострадавших будет известно к 30 июня, пишет указано на официальном сайте министерства.

Напомним, что президент Эквадора Рафаэль Корреа во время своего доклада нации в парламенте уточнил число жертв землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера, которое произошло 16 апреля 2016 года и затронуло, главным образом, провинции Манаби и Эсмеральдас. Президент Эквадора сообщил, что в результате землетрясения погибло 673 человека, 9 человек все еще числятся без вести пропавшими, 113 удалось найти живыми, 6 274 человека получили ранения. Кроме того, в результате повреждения или разрушения 6 998 строений. без крова осталось 28 775 человек, писало ранее ИА REGNUM