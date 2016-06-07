Париж, 7 июня, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Французский политолог и эксперт по Арабскому Востоку и терроризму Жиль Кепель успокаивает европейские власти и общественность, опасающиеся повторения терактов во Франции на чемпионате Европы по футболу.

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«Силы безопасности серьезно относятся к угрозе, тем более, что нападения в ноябре начались с атаки на стадион Стад де Франс», — говорит он в интервью немецкой газете Die Welt. Эксперт указал на то, что исламисты будут иметь дело с «принципиальной дилеммой», т.к. «многие из зрителей это мусульмане, особенно в пригороде Парижа».

«Я регулярно беседую с мусульманскими заключенными …, которые хотят склонить на свою сторону джихаджистов. После нападения на Стад де Франс большинство из них сказали, что эти террористы рехнулись: Мой брат, мой двоюродный брат, мои друзья были там. Успешная атака на стадион будет впечатляющей демонстрацией силы, но она оттолкнула бы симпатизирующих, которых ИГИЛ (структура, запрещенная в России) хочет связать с собой. По этой причине я считаю, что взрывы в ноябре были стратегической ошибкой, и ИГИЛ (запрещена в РФ), скорее всего, не повторит ее», — отметил Кепель.