Бразилиа, 7 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Бразильский генеральный прокурор Родриго Ханот потребовал отстранить от должности председателя сената Ренана Калейроса и заключить его в тюрьму. Прокурор обвинил главу сената в препятствовании операции против коррупции Lava Jato. Родриго Ханот также потребовал заключить в тюрьму отстраненного от должности главу парламента Бразилии Эдуардо Кунья, комментирует Prensa Latina.

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Ранее в Бразилии из-за скандала с расследованием коррупции в нефтяной госкомпании Petrobras подал в отставку глава антикоррупционного комитета страны Фабиано Силвейра, сообщает Reuters. Такое решение Силвейра принял в связи с обвинениями в попытках помешать расследованию в компании Petrobras. По телевидению была продемонстрирована аудиозапись, в которой Сильвейра критикует действия стороны обвинения в деле сырьевого гиганта.

Кроме этого, в Бразилии продолжается процедура импичмента Дилмы Руссефф. Как сообщает Globo, 6 июня с.г. специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии одобрила график рассмотрения вопроса об отставке Дилмы Руссефф. Окончательное голосование состоится в августе, в дни Олимпиады.

Еще в мае временный президент Бразилии Мишел Темер заявил, что процесс импичмента не будет растянут на 180 дней, а завершится за три — три с половиной месяца. Иначе «некому будет встречать гостей Олимпиады в качестве президента Бразилии», отметил Мишел Темер, комментирует Globo. При этом рейтинг самого Мишела Темера не превышает 10%.