Калининград, 7 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 7 июня, прошла торжественная церемония подъёма Военно-Морского флага России на сторожевом корабле «Адмирал Эссен», построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

shipyard-yantar.ru Церемония подъёма Андреевского флага на сторожевике «Адмирал Эссен»

«Пятилетний труд всего коллектива завода по строительству сторожевого корабля «Адмирал Эссен» успешно завершён. Сегодня мы передаём в состав российского Военно-морского флота первый серийный корабль проекта 11 356, — сказал генеральный директор «Янтаря» Эдуард Ефимов. — Я благодарю коллектив завода и всех участников строительства за прекрасно проделанную работу. В марте мы передали Черноморскому флоту головной корабль этого проекта «Адмирал Григорович», и теперь перед нами стоит задача сдать заказчику третий — СКР «Адмирал Макаров». Мы эту задачу выполним!»

Согласно приказа главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва, сторожевик включён в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в городе Севастополь.

Подъему Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского и Северного флотов.

В частности, экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском и Баренцевом морях провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.

Были выполнены десятки ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских и торпедных стрельб. В их числе — ракетные стрельбы из комплексов «Калибр-НК» и «Штиль», артиллерийских установок А-190 и АК-630, реактивно-бомбовых установок РБУ-6000, а также торпедного оружия. Экипажем корабля во взаимодействии с лётчиками вертолётов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработаны противолодочные задачи и задачи поисково-спасательного обеспечения, совершено более 50 посадок корабельных вертолётов на палубу сторожевого корабля.

В ходе проведения испытаний кораблём было пройдено свыше 20 тысяч миль, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота.