Рига, 9 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM располагает документами, в которых полиция безопасности Латвии дает указание органам власти препятствовать регистрации общественных организаций, в учредительных документах которых используется это объединяющее слово. Так как оно не только «разъединяет» и «раскалывает», но еще и «оскорбляет» кого-то в Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Постоянный автор ИА REGNUM Илларион Гирс обсуждает это поразительную лингвистическую аномалию.

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