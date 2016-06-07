Москва, 7 июня, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Штрафы за нарушения жилищного законодательства предлагается зачислять в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Олег Казаковцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Сейчас штрафы, налагаемые органами государственного регионального жилищного надзора, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100%. Сенатор считает такой порядок неэффективным: «Несмотря на то, что полномочия по осуществлению регионального жилищного надзора являются расходными обязательствами субъектов РФ, суммы всех административных штрафов, налагаемых главными государственными жилищными инспекторами субъектов РФ и их заместителями, в полном объеме поступают в бюджет муниципального образования, на территории которого располагается контрольный орган», — отмечает он. По словам сенатора, такой порядок не поставлен в зависимость от места нахождения объекта, который подвергся негативному воздействию, и «не позволяет сформировать источник доходов бюджета субъекта РФ для развития потенциала контрольных органов».

В связи с этим законопроект предлагает внести коррективы в Бюджетный кодекс РФ в части введения специальной нормы о зачислении штрафов, наложенных органами, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в бюджеты регионов по нормативу 100%. «Бюджетные потери органов местного самоуправления могут быть скорректировать при предоставлении субъектом РФ местным бюджетам соответствующих межбюджетных трансфертов», — указывает Казаковцев.