Степанакерт, 7 июня, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Инцидент с избиением оппозиционного депутата парламента Карабаха — прямой удар по государственности НКР, демократии и ценностям, которых мы придерживаемся, заявил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян в специальном заявлении по поводу случившегося.

Photolure Бако Саакян

Глава непризнанной республики считает инцедент неприемлемым и призывает воздержаться от необоснованных оценок и комментариев, пока нет окончательных результатов расследования.

«Со всей строгостью осуждаю любое проявление насилия в отношении человека и гражданина. Применение насилия в отношении депутата Национального собрания, политического деятеля дает повод для дополнительного беспокойства», — говорится в заявлении Саакяна.

«Я нахожусь на постоянной связи с правоохранительными органами НКР, информирован о процессе расследования. Процесс находится под моим непосредственным контролем, и заверяю, что правоохранительные органы принимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств случившегося. Все детали о ходе расследования в установленном законом порядке и сроках будут представлены общественности. Я поддерживаю также постоянную связь с министром здравоохранения, мне периодически сообщают сведения о состоянии здоровья господина Ханумяна», — также заявил президент Нагорного Карабаха, пожелав Айку Ханумяну скорейшего выздоровления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель оппозиционной фракции «Возрождение» Национального собрания Нагорного Карабаха, председатель партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян был похищен 6 июня в центре Степанакерта и избит. По предварительным данным у депутата диагностировали переломы носа, челюсти, а также двух боковых позвонков. Ханумян заявил, что злоумышленников было около 20 человек, 7 из них он сможет опознать. Он также высказал уверенность, что дело будет раскрыто, «по крайней мере по части исполнителей».

Однопартиец пострадавшего Владимир Долуханян ранее заявил, что Ханумян был избит за свои политические взгляды и, в частности, за участие в акции, в ходе которой митингующие требовали назначить бывшего главу министерства обороны Карабаха Самвела Бабаяна, который после долгого отсутствия вернулся на родину, на пост министра обороны НКР. В последствии Бабаян открестился от организации акции, заявив, что не просил Ханумяна организовывать акцию.

Комментируя инцидент с Айком Ханумяном и требование у президента НКР Бако Саакяна назначить Бабаяна министром обороны, главный редактор ИА REGNUM, политолог Модест Колеров заявил, что Самвел Бабаян нисколько, даже на один процент, не является политиком, он обычный военный деятель, но не политик, а значит, политических перспектив у него нет.

«С Самвелом Бабаяном я знаком лично. Я познакомился с ним еще годы назад, и поэтому могу поделиться своими личными впечатлениями. В настоящее время те люди, его единомышленники, речь идет о двух-трех лицах, которые требуют его назначения на должность министра обороны, просто идут на провокации. Это провокация, поскольку, если бы все принимаемые решения принимались так, как хотят эти люди, государства Арцах давно бы не было. Сегодня этот хочет одного, второй — чего-то другого, третий — еще чего-то. Если эти двое-трое считают, что они являются хозяевами Нагорного Карабаха, и имеют право горланить, то я просто не понимаю, как они выдвигают такие требования? Я думаю, что и вы тоже можете с аналогичным успехом выдвигать подобные требования. Это требование не имеет никакого веса, особенно когда оно касается судеб государства. Выступления его сторонников, их активность — провокация», — заявил Колеров армянскому изданию «168 жам».