Мехико, 7 июня, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Руководство правящей Институционно-революционной партии Мексики призвало сегодня начать ревизию внутрипартийной деятельности, причиной чего стала неудача на местных выборах в минувшее воскресенье. Президент страны Энрике Пенья Ньето, который является представителем Институционно-революционной партии, заявил, что нужно услышать мнение граждан и принять его во внимание, сообщает Prensa Latina.

persons-info.com Энрике Пенья Ньето — президент Мексики, и представитель институционно-революционной партии

Тем не менее, Институционно-революционная партия может оспорить результаты голосования в ряде регионов Мексики. Об этом говорится в опубликованном заявлении Национального исполнительного комитета этой партии, комментирует ТАСС. Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество голосов собрали представители Партии национального действия (PAN). Как заявил Рикардо Анайа, глава Партии национального действия, эта победа является хорошим заделом для того, чтобы вернуть президентский пост. И назвал 5 июня 2016 года «историческим днем для партии», пишет издание El Debate.

В свою очередь, генеральный секретарь Институционно-революционной партии Каролина Монрой дель Масо заявила, что итоги выборов — «это предупреждение на будущее… Общество выразило свое раздражение по отношению к безнаказанности и скандалам. Граждане больше хотят не терпеть «, сообщает La Jornada