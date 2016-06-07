Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Строящийся военный корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» горит на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» в Колпинском районе Петербурга. Пожар на судостроительном предприятии в поселке Понтонный начался в 19:30.

http://snsz.ru/ Корпус корабля «Георгий Курбатов»

Ранг пожара через полчаса был повышен до второго, а в 20:10 — до третьего номера.

«В здании цеха №9, II-й степени огнестойкости, размером плане 78×17 м, высотой 14 м, происходит горение внутренней обшивки в строящемся катере», — сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Площадь горения составляет 600 кв. метров. Габариты горящего корабля — длина 61 м, ширина 10,5 м, высота 8 м.

«Концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм. Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в ГУ МЧС. С огнем борются 20 единиц техники и 100 человек личного состава.

«Георгий Курбатов» является первым кораблем серии 522, контракт на строительство которой был подписан с Министерством обороны РФ в 2014 году (головной корабль «Александр Обухов» уже находится на испытаниях). Церемония закладки «Георгия Курбатова» состоялась 24 апреля 2015 года, спуск на воду был запланирован на лето текущего года. Корабль противоминной обороны данного проекта спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколением кораблей противоминной обороны (ПМО).

«Средне-Невский судостроительный завод» в ходит в «Объединенную судостроительную корпорацию». Военная продукция завода — ракетные катера, морские и рейдовые тральщики.