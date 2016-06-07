Санкт-Петербург, 7 июня, 2016, 22:01 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленобласти появится ботанический сад южно-карельских растений. Проект проходит последние согласования и через год-полтора будет реализован. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, стало известно сегодня, 7 июня, на заседании Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области.

Цветы

Инициаторами проекта стал Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд развития Ботанического Сада Петра Великого. Владимир Кульгавий, гендиректор фонда, рассказал, что новый ботанический сад расположится на территории научно-опытной станции «Отрадное» в Приозерском районе.

Сотрудники Ботанического института им. В.Л. Комарова еще с 1944 года проводили на этой площадке разного рода научные исследования. Созданная за десятки лет коллекция растений стала основой для парка-дендрария, который действует уже давно, но публичного доступа туда не было. «Мы хотим это изменить, — сообщил Владимир Кульгавий. — Провести тропиночно-дорожечную сеть, создать экскурсионные маршруты и подготовить сад для круглогодичного посещения».

Создание нового ботанического сада поможет экологическому воспитанию и образованию жителей Ленинградской области и Петербурга. Посетители смогут увидеть в том числе и редкие растения, занесенные в Красную книгу.

С 1 по 10 июля на территории станции «Отрадное» будет работать экологический волонтерский лагерь, участники которого помогут подготовить территорию к началу работ. В следующем году запланирована геоинформационная съемка местности, с учетом имеющихся растений. При благоприятных условиях к концу 2017 года сад уже будет принимать первых посетителей. Фонд развития Ботанического сада предполагает, что к новому объекту будет запущен автобусный маршрут.

Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд развития Ботанического Сада Петра Великого существует с 2014 года. Его деятельность направлена на возрождение и развитие старейшего научного ботанического учреждения России — Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и его Ботанического сада.