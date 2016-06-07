Тула, 7 июня, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Тульская область сегодня является лидером в решении проблем дольщиков. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, заявил председатель правления АКБ «Российский Капитал» Михаил Кузовлев 7 июня в ходе встречи главы региона Алексея Дюмина и главы Минстроя РФ Михаила Меня с дольщиками компании СУ-155.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Михаил Мень отметил, что на данный момент завершено строительство двух корпусов, и в настоящее время необходимо юридическое оформление всех процедур, после чего жители получат ключи от своих квартир. В то же время, добавил Михаил Мень, необходимо строительство дополнительной дороги к жилищному комплексу. Он рекомендовал Алексею Дюмину подать от региона заявку на конкурс программы по стимулированию комплексной застройки в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Глава региона отметил, что документы находятся в высокой степени готовности, Тульская область подаст заявку в программу.

Алексей Дюмин в беседе с дольщиками заявил, что вопрос находится на контроле. «Вы сами видите, что вопрос с мертвой точки сдвинулся. Благодаря вмешательству министерства строительства и ЖКХ РФ и банка «Российский капитал» у нас есть понимание по завершению строительства объектов», — заверил жителей врио губернатора.

Глава Минстроя России Михаил Мень сообщил участникам долевого строительства, что вмешательство государства в деятельность частных компаний невозможно. Вместе с тем, ситуация с долевым строительством не может быть оставлена без внимания государства. СУ-155 была самой крупной компанией по строительству жилья в России. В связи с прекращением строительных работ и финансовыми проблемами компании-застройщика на уровне правительственной комиссии было принято решение об оздоровлении компании СУ-155 банком со 100%-м государственным участием — «Российский капитал».

«Совместно с руководством тульского региона и банком «Российский капитал» мы делаем все возможное, чтобы завершить начатое строительство», — заверил Михаил Мень.

Председатель правления АКБ «Российский Капитал» Михаил Кузовлев сообщил, что банком принято к достройке 138 объектов, что составляет почти 2 млн квадратных метров. Сдано уже 13 объектов. В целом для достройки всех домов потребуется 36 млрд рублей. В этом году сумма инвестиций банка составит 13 млрд рублей. На данный момент на 197 объектах ведётся работа.

В Тульской области запланировано завершить все работы до конца 2017 года, потратив на них 2 млрд рублей.