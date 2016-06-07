Москва, 7 июня, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Развертывание международных сил по поддержанию мира (МСПМ) предусмотрено имеющимися планами урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил в интервью «Интерфаксу» российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас вопрос о направлении миротворцев в зону конфликта.

minval.az Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов

«На практике вопрос о направлении миротворцев может встать после того, как будут достигнуты основные договоренности по карабахскому урегулированию. Началу операции МСПМ должно предшествовать принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено решением Будапештского саммита ОБСЕ. Отбор миротворческих контингентов из стран, готовых их предоставить, будет осуществляться на основе согласия сторон конфликта», — отметил Попов.

В то же время, комментируя отношение России к предложениям подключить Нагорный Карабах к переговорам и расширить число сопредседателей Минской группы, в том числе за счет Германии, Попов констатировал, что, действительно, на нынешнем этапе карабахцы в переговорах формально не участвуют.

«Однако этой теме уделяется много внимания в ходе встреч сопредседателей и в Армении, и в Азербайджане, и в Нагорном Карабахе. Полагаю, что на определенном этапе, к примеру, после достижения рамочной договоренности, будет предусмотрена возможность того, чтобы они смогли вернуться за стол переговоров», — отметил он.

Говоря о расширении числа сопредседателей МГ ОБСЕ, российский посредник заметил, что время от времени эта тема вбрасывается в СМИ и начинает активно муссироваться политологическим сообществом. По словам Попова, однако, ни в ходе переговоров посредников со сторонами, ни в контактах с другими посредниками инициативы увеличения числа сопредседателей не выдвигались.

«Ведь выход на договоренность по урегулированию зависит не от количества сопредседателей, а от готовности сторон к достижению компромисса. Что касается Германии, то она как действующий председатель ОБСЕ и член Минской группы активно работает на карабахском направлении, принимает непосредственное участие в реализации венских договоренностей, связанных с укреплением мер доверия между сторонами. Сопредседатели находятся в самом тесном контакте с немецкими представителями», — заявил сопредседатель МГ ОБСЕ.

Коснувшись роли России в нагорно-карабахском урегулировании, Попов подчеркнул, что содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу безусловных внешнеполитических приоритетов Российской Федерации.

«Для нас отнюдь не безразлично, что происходит в соседнем регионе. Активно работаем на этом направлении в качестве одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Параллельно, в рамках согласованных «тройкой» подходов, предпринимаются самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющей откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам. Несколько примеров. При прямом содействии России в мае 1994 г. было подписано соглашение о прекращении огня, до сих пор являющееся основой перемирия. Важным этапом на пути посреднических усилий нашей страны стало принятие в 2008 г. Московской декларации, первого и пока единственного документа по НКУ, под которым стоят подписи президентов Азербайджана и Армении. При нашем посредничестве в 2011 г. на трехсторонней встрече было принято решение о необходимости проведения расследования вооруженных инцидентов и разработки соответствующего механизма, о котором речь шла выше. Как Вы знаете, именно Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля с.г., пригласив в Москву начальников генеральных штабов Армении и Азербайджана. Однако основной темой нашего посредничества является помощь сторонам в достижении устойчивого урегулирования конфликта. Ей было посвящено более двух десятков трехсторонних встреч с участием президента России, в перерывах между которыми работали и продолжают работать министры. Есть сущностные предложения, поддержанные другими странами-сопредседателями. Надеюсь, что в ближайшее время наши посреднические усилия будут продолжены», — резюмировал российский посредник.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев, который находится с визитом в Германии, заявил, что роль России в качестве председателя в минской группе по урегулированию в Нагорном Карабахе «очень позитивна».

Азербайджан рассматривает Россию как стратегического партнера, роль РФ в урегулировании карабахского кризиса конструктивна, заявил журналистам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА «Новости».

«У нас очень конструктивные, очень дружественные отношения с Россией… Мы рассматриваем Россию как стратегического партнера, поведение России полностью этому соответствует», — сказал Алиев.

По его словам, 16 мая в Вене было принято решение начать субстантивные переговоры по Карабаху и укрепить режим прекращения огня.

«На встрече в Вене с участием глав МИД стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ было принято решение начать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта и укрепить режим прекращения огня. Урегулирование конфликта возможно при освобождении оккупированных территорий. Армянская сторона должна услышать призывы США, Франции и России о неприемлемости статус-кво», — цитирует Алиева агентство АПА.

Временный поверенный в делах Франции в Армении Николя Фай 6 мая заявил, что с целью урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время будет проведен саммит, не сообщив, однако, других подробностей.

«Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Целью этих встреч является подготовка встречи на высшем уровне и в то же время обеспечение реализации решений, принятых на саммите в Вене. На Венском саммите в качестве первоочередной важности была указана разработка механизмов доверия. Эти документы были представлены сопредседателями министрам иностранных дел Армении и Азербайджана. Предполагается расширить полномочия офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика и сформировать механизмы расследования», — согласно azatutyun. am, сказал временный поверенный, .

16 мая в Вене президенты Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретились с госсекретарем США, главой МИД России и госсекретарем по европейским вопросам Франции, после чего последние заявили, что «президенты договорились о следующей встрече, которая состоится в июне в месте, выбранном по согласию сторон, с целью возобновить переговоры вокруг всеобъемлющего урегулирования конфликта».

31 мая в Брюсселе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ встретился глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, а 2 июня в Париже — глава МИД Армении Эдвард Налбандян.