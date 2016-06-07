Каракас, 7 июня, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В Каракасе снова проходят многотысячные антиправительственные манифестации. Участники акций требуют проведения референдума об импичменте президенту Венесуэлы.

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

«Выход из кризиса зависит не от власти и не от оппозиции. Выход из кризиса — в руках венесуэльского народа. Конституцией предусмотрена процедура электоральной консультации, то есть референдума об отзыве с должности. Это не может быть предметом никаких переговоров, потому что это конституционное право», — заявил один из лидеров оппозиции, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства» Хесус Торреальба, комментирует Euronews.

Как сообщает агентство AFP, полиция с помощью слезоточивого газа сегодня разогнала марш противников действующей власти. Демонстранты пытались проникнуть в штаб-квартиру Избирательного совета. «Это правительство будет падать», скандировали демонстранты. «Трусы, вы тоже голодаете», — кричали участники протестной акции сотрудникам полиции.

Отметим, что сегодня запланирована встреча руководства «Круглого стола демократического единства» с представителями избирательных органов, которые должны проинформировать оппозиционных лидеров о результатах проверки подлинности подписей, собранных в поддержку проведения референдума.