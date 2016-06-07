Архангельск, 7 июня, 2016, 21:37 — ИА Регнум. 56 студентов и аспирантов из семи стран, которым предстоит экспедиция в высокие широты, отправились из Архангельска к архипелагу Новая Земля. Зарубежных участников в этом году шесть. Они представляют Индонезию, Норвегию, Германию, Швейцарию, Канаду и Бразилию. Молодые специалисты пройдут подготовку по гидрометеорологии, экологии и природопользованию, арктической биологии и другим дисциплинам, а также познакомятся с образом жизни коренных народов Севера и с ландшафтом архипелага Новая Земля. Постигать Русскую Арктику они будут на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Торжественная отправка судна в восьмой по счету экспедиционный рейс состоялась 7 июня 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Венок, который будет спущен на воду

Экспедиция этого года пройдет по маршруту: Архангельск — о. Колгуев — о. Матвеев — о. Долгий — ст. Белый Нос — п. Варнек (о. Вайгач) — ст. им. Федорова (о. Вайгач) — с. Малые Кармакулы (Новая Земля) — Русская Гавань (Новая Земля) — залив Мака (Новая Земля) — залив Иностранцева (Новая Земля) — мыс Желания (Новая Земля) — Архангельск.

Рейс этого года будет посвящен наблюдению за изменениями в экосистемах акваторий и прибрежных территорий архипелагов и островов Западного сектора Арктической зоны РФ, подготовке молодых специалистов по специальностям арктической направленности. Немаловажным аспектом экспедиции станет и популяризация российского научного, историко-культурного и природного наследия Новой Земли.

Примечательно, что в этом году участники экспедиции выполнят почетную историческую миссию: спустят на воду венок памяти в честь тех моряков, кого не вернуло море.

«В августе мы будем отмечать 75-летие прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». На протяжении всей войны через порт нашего города прошло более 4 млн. тонн грузов. Все это состоялось благодаря героическому подвигу наших моряков, которые с каждым приходом стратегических грузов приближали победу. Мы передаем участникам экспедиции венок памяти, который они спустят в морские воды как знак памяти всем тем морякам, которых не вернуло море», — сказал председатель архангельского регионального отделения Военно-исторического общества Сергей Ковалев.

Также участники экспедиции впервые участники экспедиции проведут 3D-съемку, на основе которой будет создан специальный фильм, посвящённый арктическим пейзажам и ландшафтам. Возвращение «Арктического плавучего университета» в Архангельск ожидается 27 июня.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, первый рейс «Плавучего университета» состоялся в 2012 году.

Справка: «Арктический плавучий университет» — это образовательный проект, направленный на усиление российского научного присутствия в Арктике и подготовку специалистов для работы в высоких широтах. Осуществляется при поддержке Северного Арктического федерального университета, Росгидромета и Русского географического общества, а также национального парка «Русская Арктика».