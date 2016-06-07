Ереван, 7 июня, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Гражданка Азербайджана Валиева Зогра Вардзар-кызы 1977 года рождения, жительница села Яныхлы Товузского района 7 июня на Меграбском направлении границы Армении и Азербайджана перешла на армянскую сторону.

webcafe.bg

В настоящее время проводятся соответствующие проверки с целью установления дополнительных данных лица, а также обстоятельств перехода на армянскую сторону, сообщил глава рабочей группы комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Армен Каприелян. Он добавил, что об обнаружении гражданки Азербайджана в надлежащем порядке проинформирована ереванская делегация МККК.