Путин: Россия не отказывается от Южного и Турецкого потока
Москва, 7 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия окончательно не отказывается от проектов газопроводов Южного и Турецкого потоков. Об этом российский лидер заявил сегодня, 7 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Журналисты попросили Путина прокомментировать будущее проектов экспортных газопроводов по дну Черного моря.
Путин отметил, что есть известные трудности политического характера в отношениях с Турцией. «Но мы окончательно ни отказывались ни от одного из проектов — ни от Южного потока, ни от Турецкого потока», — подчеркнул российский лидер.
Все что нужно России по этим проектам — это ясная и четкая позиция Европейской комиссии, пояснил президенте. Но такой позиции нет ни по Южному, ни по Турецкому потоку.