Москва, 7 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия окончательно не отказывается от проектов газопроводов Южного и Турецкого потоков. Об этом российский лидер заявил сегодня, 7 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

gazprom.ru Сварка первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток». 31 октября 2013 года

Журналисты попросили Путина прокомментировать будущее проектов экспортных газопроводов по дну Черного моря.

Путин отметил, что есть известные трудности политического характера в отношениях с Турцией. «Но мы окончательно ни отказывались ни от одного из проектов — ни от Южного потока, ни от Турецкого потока», — подчеркнул российский лидер.

Все что нужно России по этим проектам — это ясная и четкая позиция Европейской комиссии, пояснил президенте. Но такой позиции нет ни по Южному, ни по Турецкому потоку.