Ставрополь, 7 июня, 2016, 21:12 — ИА Регнум.



r-glass.ru Цех Новоалександровского cтеклотарного завода

В Ставропольском крае после года простоя вновь заработает Новоалександровский стеклотарный завод «ЮгРосПродукт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Предприятие было остановлено с мая 2015 года за газовые долги. Теперь «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «ЮгРосПродукт» подписали соглашение о реструктуризации задолженности и запуске предприятия. Пока речь идет о запуске Новоалександровского стеклотарного завода и не известна судьба Красногвардейского, также остановленного за газовые долги компании.

Компания ОАО «ЮгРосПродукт» — крупнейший холдинг предприятий по производству стекла и стеклотары мощностью производства листового стекла 16 млн м2 в год. Общая мощность производства стеклотары — 450 млн условных единиц тары в год. Новоалександровский стеклотарный завод — единственное предприятие в России, осуществляющее полный цикл производства. Красногвардейский стеклотарный завод — единственное предприятие на Юге России по выпуску листового стекла.

После длительных судебных споров об объемах поставляемого на стеклотарные заводы газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» полностью прекратил газоснабжение предприятий ОАО «ЮгРосПродукт» в связи с неплатежами. В мае было прекращено газоснабжение Новоалександровского стеклотарного завода. В июле был отключен завод в Красногвардейском районе. Прекращение работы заводов вызвало митинги сотрудников заводов. Глава ЮгРосПродукта попал под следствие за сокрытие от налогов 96 млн рублей.

Восстановление производственной деятельности Новоалександровского стеклотарного завода обеспечит занятость более 800 специалистов.

Вместе с тем, Новоалександровский стеклотарный завод выпускал фармацевтическое стекло для нужд региона и России. Одним из потребителей стеклотары Новоалександровского завода является ОАО НПК «Эском», крупнейшее в России фармацевтическое предприятие России. На сегодняшний день «Эском» обеспечивает выпуск более 60 наименований инфузионных и инъекционных растворов при производительности 10 млн. флаконов в месяц. По выпуску торговых марок натрия хлорид и глюкоза компания лидирует в фармацевтической отрасли России.

Однако после остановки стеклотарных заводов «Эском» заключил договор о поставки стеклотары с другим предприятием, но стал терпеть убытки. Компания «ЭСТМедикал» обратилась в арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании концерна «Эском» банкротом. Работники фармкомпании направили жалобу президенту и главе Следственного комитета РФ на полугодовую невыплату заработной платы и нарушения трудового законодательства. Следственный комитет начал проверку по этим фактам, сообщало ранее ИА REGNUM.