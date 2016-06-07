Симферополь, 7 июня, 2016, 21:11 — ИА Регнум. В Крыму и Ростовской области начались трехдневные летно-тактические учения авиации Южного военного округа. В учениях участвуют более 2500 пилотов, штурманов, специалистов наземных служб обеспечения полетов. Также задействовано около 50 воздушных судов — ударные вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, а также новейшие двухместные истребители Су-30СМ и модернизированные истребители Су-27. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны.

Минобороны.рф Многоцелевой истребитель Су-30 ВКС России

«Летчики оперативно-тактической авиации отработают взлет в составе пары и перехват воздушной цели. При этом ведущий и ведомый пилоты осуществят противоракетное маневрирование до момента обнаружения и захвата условного противника прицельными комплексами самолетов, после чего произведут электронные пуски ракет», — сообщили в ведомстве.

По планам Минобороны, экипажи вертолетного полка на авиационном полигоне Опук в Крыму отработают обнаружение и распознавание различных наземных целей, а также низколетящих малоскоростных самолетов, их поражение из ракетно-пушечного вооружения на различных дистанциях от 500 метров до 5 километров в дневное и ночное время.

«Военнослужащим радиотехнических подразделений предстоит решать задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника в различных условиях обстановки. Основной упор при этом будет делаться на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах», — рассказали в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией с 25 мая по 8 июня проходил всероссийский этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2016». По его итогам 10 лучших военных летчиков из числа участников конкурса отберут в отряд космонавтов.