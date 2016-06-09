Москва, 9 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Водружая на свои знамена образ И. Сталина, КПРФ сильно рискует, уверен постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

RIA Novosti archive / Vladimir Fedorenko Возложение цветов и венков к могиле Сталина у Кремлевской стены

Несколько последних избирательных циклов показали, что за партию Геннадия Зюганова голосуют либерально настроенные избиратели, по принципу «лишь бы не голосовать за партию власти». Не получится ли так, что КПРФ, эксплуатируя образ Сталина, отпугнет часть своих избирателей?

Подробности читайте здесь: Выборы-2016: голоса от генералиссимуса

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