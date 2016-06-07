Москва, 7 июня, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Россия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор был подписан сегодня, 7 июня, в рамках официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию, сообщает пресс-служба Кремля.

Леонардо да Винчи. Эскиз. Сидящий старик

Сообщается, что президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля подписали договор о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения. Речь идет о договоре, который позволит решать вопросы, связанные с получением страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Договор основан на пропорциональном принципе распределения финансовых обязательств государств за стаж, приобретенный на территории России и Израиля.

Этот договор позволит предоставить право на получение страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца гражданам Израиля, которые осуществляли трудовую деятельность на территории России, в том числе гражданам СССР, которые выехали с территории РСФСР на постоянное проживание в Израиль до 1992 года.

Договор регулирует вопрос назначения выплат и пособий по временной нетрудоспособности обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональным заболеванием.

Также договор предусматривает регулирование выплат пособий для семей с детьми. Пособия будут выплачиваться согласно законодательству страны, на территории которой проживает ребенок.