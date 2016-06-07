Тегеран, 7 июня, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Тегеране прошло первое заседание рабочей группы Ирана и Сирии по вопросам безопасности. На встрече иранскую сторону представлял заместитель министра внутренних дел по безопасности и правопорядку Хоссейн Зевальфагари, а сирийскую делегацию возглавил замминистра МВД Халед Аблолла Хазар.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участники рабочей группы обсудили положение дел на Ближнем Востоке, последние результаты борьбы с ИГИЛ, выразили необходимость продолжить совместную борьбу с экстремистами, террористическими группировками, передает агентство Tasnim News.

Халед Хазар поблагодарил Иран за оказываемую помощь народу и правительству Сирии в борьбе с терроризмом. «Позиция Тегерана по защите угнетаемых государств и народов, в особенности Палестины, достойна похвалы и уважения», — заявил замминистра МВД Сирии.

В завершении заседания стороны подписали соглашение о совместных действиях по борьбе с террористическими группировками, а также с распространением наркотиков и защите государственных границ.

Тегеран оказывает Дамаску всестороннюю поддержку с самого начала сирийского кризиса. В борьбе с террористами сирийским войскам помогают иранские военные советники, силы спецназа и добровольцы. Официально Иран выступает за политическое решение конфликта.