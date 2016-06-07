Ставрополь, 7 июня, 2016, 20:32 — ИА Регнум.



gazprom.ru Новая АГНКС «Газпрома» в г. Новоалександровске

В Ставропольском крае открыты три новые газонаполнительные автозаправочные станции «Газпрома», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Три станции начали работу в Новоалександровском, Петровском и Изобильненском районах Ставрополья. Таким образом, в регионе работают 14 автозаправочных газовых комплексов, большая часть из которых принадлежит «Газпрому». До конца 2018 года компания планирует построить в крае еще 15 таких объектов.

«В этом году мы планируем в целом построить 35 и реконструировать 4 таких объекта в 21 регионе страны», — заявил в Ставропольском крае председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Ставрополье — одно из первых регионов России включилось в процесс перехода транспорта на газомоторное топливо. В 2015 году уровень загрузки газонаполнительных станций в регионе превысил 60% (средний показатель по России равен 26,2%).

На этот вид топлива в регионе переводится общественный транспорт. Так, использование компримированного газа в пассажирском автобусе в три раза выгоднее, чем применение бензина. Ряд сельхозпредприятий также используют технику на газомоторном топливе.

Власти региона планируют также создать в регионе сеть передвижных газонаполнительных станций, что поможет сельхозпредприятиям, которые используют газомоторную технику в полях.

Напомним, Минпром края и ООО «Газпром газомоторное топливо» в августе 2014 года заключили соглашение о взаимодействии, предусматривающее строительство 11 станций и установку 40 модулей для заправки природным газом на действующих АЗС.

Согласно соглашения в текущем году объемы реализации газа должны достигнуть 60 млн куб. м. в год, что позволит снизить выбросы вредных (загрязняющих) веществ ежегодно на 26,2 тыс. тонн.