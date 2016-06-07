Москва, 7 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. «Российское общество «Знание» (РОЗ) займется подготовкой квалифицированных лекторов по всем отраслям знаний, и тем самым поможет противостоять политическим и культурным вызовам, которые стоят сегодня перед страной. Об этом было заявлено на прошедшем 6−7 июня в Москве на ВДНХ I съезде Общероссийской общественно-государственной просветительской организации.

Логотип «Российского общества «Знание» (РОЗ)

Мероприятие, участником которого стал и глава Минобразования Дмитрий Ливанов, прошло в 69-ую годовщину создания Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, которое позже стало «Знанием», и правопреемником которой нынешнее общество и является.

Основными задачами РОЗ обозначены просветительская работа в регионах и формирование интеллектуального контента по широкому кругу вопросов. Для обеспечения деятельности общества в субъектах Российской Федерации организуются региональные советы, в которые войдут эффективные и авторитетные местные просветительские общественные организации.

Ключевой же темой прошедшего двухдневного съезда стали вопросы разработки стратегии развития нового общества, рассказала корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Любовь Духанина, которая на проведенном мероприятии была утверждена председателем общества «Знание».

«Сейчас мы проходим организационный этап нашей работы. Сегодня сформированы более 60 региональных отделений, и до конца года мы планируем, что будут созданы региональные отделения во всех 85 субъектах РФ», — заявила Духанина.

«Одновременно мы объединяем на территориях и привлекаем в наши ряды как активных опытных просветителей, так и молодые перспективные кадры. Сейчас идет процесс формирования научно-методических экспертных советов, мы определились по 11 направлениям работы съезда. Это история, социология, естественные науки, культура, искусство, краеведение, экономика, международные отношения, космос. По всем этим направлениям будут создавать научно-методические советы и советы по проблемам и отдельным крупным проектам, которые будут объявлять и реализовывать общество «Знание», — отметила она.

Серьезное внимание общество «Знание» уделит школе лекторского мастерства, подчеркнула Духанина. «В советскую эпоху лектор общества «Знание» нёс новые сведения, смыслы, которые не с чем было сравнивать поскольку почти не было других источников информации кроме книг, брошюр, которых в большом объеме очень издавало общество «Знание». Его авторитет определялся статусом лектора общества «Знание».

«Сегодня же, когда мы произносим слово «лектор», то мы говорим фактически об эксперте высшего класса, который может не просто рассказать о чём-то, а может работать в открытой ситуации, в ситуации живой дискуссии. Он должен понимать позицию аудитории и мочь привести позицию несогласия в позицию содержательного конструктивного диалога», — продолжила она.

Важнейшим элементом деятельности общества «Знание» станет выработка адекватного ответа на те вызовы, перед которыми сегодня стоит российское общество, подчеркнула Духанина.

«Это вызовы, которые выражаются в возрастающей потребности в информации, в необходимости развивать способности самостоятельно работать с информацией. Кроме того, это и вызовы, связанные с усиливающимся политическим и культурным давлением на нашу страну. В этой ситуации идёт открытая информационная война. Низкий уровень исторических знаний в обществе — очень удобный инструмент для ведения такой войны. В этой ситуации объективно растет потребность в организации просвещения, информирования граждан. Эта потребность есть как у самих граждан, так и у самого государства», — заключила она.

В свою очередь, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова подчеркнула, что новая организация не только послужит эффективным инструментом для распространения достоверной информации в различных отраслях знаний, но и даст новый импульс развитию гражданского общества в России: «В первую очередь речь идет о повышении эффективности образовательно-просветительной работы в России. Необходимо распространение достоверной информации в самых разных областях знаний, начиная с гуманитарных наук и заканчивая освоением космоса».

«С другой стороны, речь идет о новом импульсе для развития гражданского общества и общественных институтов. В качестве основной опоры этой организации будут выступать именно общественники, сеть лекторов», — продолжила Великанова.

К настоящему моменту в обществе уже был создан координационный совет, а также известно, что будет наблюдательный совет, куда вошли знаковые люди, подчеркнула она и добавила: «Главное, понятно, чем должна заниматься эта общественная государственная организация».

Среди первоочередных задач организации выступает подготовка квалифицированных лекторов по всем отраслям знаний. «Здесь, безусловно, пригодится и прежний опыт организации «Знание», которая, как известно, действовала с 1947 года, и внесла очень большой вклад в развитие просветительства», — отметила директор Музея современной истории.

По ее словам, нужно использовать то, что уже было наработано: «Было бы неправильно перечеркнуть весь положительный опыт и пойти по какому-то новому пути. В 47-м году страна находилась еще в разрухе, а государство уже думало о значении просвещения. Обязательно нужна преемственность, поэтому и в координационный совет вошли те люди, которые принимали активное участие в работе предыдущей организации».

«Другое дело, что мы живем в реалиях XXI века, поэтому в работе будут активно использоваться информационные технологии, социальные сети. Наконец, нужны новые молодые кадры, и они уже появляются в организации», — продолжила она.

«Сейчас Россия стоит перед новыми вызовами. Мы наблюдаем падение гуманитарного знания, общей культуры. Только просвещение может этому противостоять. И, конечно же, мы должны противостоять фальсификации истории, попыткам навязать нашему обществу нигилизм в отношении прошлого. Нельзя представлять, как это иногда пытаются делать, тысячелетнюю историю России как эпоху беспросветной темноты и рабства», — подчеркнула Великанова.

«Так что со всеми этими вызовами будет бороться новая организация.А то, что воссозданное общество «Знание» создано в форме общественно-государственной организации, поможет сделать эту работу более системной и эффективной», — добавила она.

Напомним, что указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» подписал президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2015 года. Учредительное собрание организации прошло 29 марта.