Москва, 7 июня, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли в конструктивном ключе. Об этом глава Российского государства заявил сегодня, 7 июня, на пресс-конференции по итогам встречи.

kremlin.ru На пресс-конференции по завершении российско-израильских переговоров

Путин подчеркнул, что переговоры прошли в открытом и конструктивном ключе. «Мы обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным проблемам», — отметил Путин.

Лидеры двух стран отметили динамичное развитие сотрудничества между Россией и Израилем за прошедшие после восстановления дипломатических отношений 25 лет.

Президент России подчеркнул, что теперь страны могут опираться на «прочный фундамент доверия и взаимопонимания».