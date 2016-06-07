Саранск, 7 июня, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии за последние четыре года снизилась на 40%. Об этом заявил глава региона Владимир Волков, комментируя итоги Всероссийской премии, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Леонардо да Винчи. Сердце и сосуды. 1500-1510

«Формируя в республике трехуровневую систему здравоохранения, мы уделяли особое внимание борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые в настоящее время являются основной причиной смертности», — рассказал Волков. По его словам, в 2010 году в Саранске открылся региональный сосудистый центр, было закуплено высокотехнологичное медицинское оборудование, специалисты прошли подготовку в лучших федеральных клиниках. Первичные сосудистые отделения заработали в межрайонных больницах Краснослободска, Рузаевки, поселка Комсомольский, а также на базе республиканской клинической больницы № 3.

«В 2015 году, объявленном президентом России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, был разработан дополнительный комплекс мероприятий для системы здравоохранения республики. Была усовершенствована схема маршрутизации больных с острым коронарным синдромом, усилена работа по диспансеризации пациентов, раннему выявлению и своевременному направлению на оперативное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца, организовано дополнительное обучение фельдшеров бригад скорой медицинской помощи методике проведения тромболизиса. Это позволило спасти сотни человеческих жизней. И эту работу мы обязательно будем продолжать», — подчеркнул глава Мордовии.

Церемония награждения лауреатов Всероссийской премии состоится 10 июня в Москве в рамках международного конгресса «Нейрореабилитация 2016».