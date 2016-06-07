Пермь, 7 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждены участники транснациональной организованной преступной группы, производившей наркотические средства в промышленных масштабах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении в отношении Ильи Кудрявцева и Александра Недугова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере».

В суде установлено, что с 2002 года по 2010 год в Перми отец и сын Павел и Илья Кудрявцевы, а также их знакомый Недуговорганизовали производство прекурсора одного из наркотиков в промышленных масштабах. Для производства и реализации продукции ими были организованы ООО «Научно-производственное предприятие «Тривектр» и «Урал-Химтехпром». Одним из руководителей бизнеса и учредителей указанных фирм являлся Илья Кудрявцев, а за разработку технологии производственного процесса отвечал кандидат химических наук Недугов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, химики тоннами сбывали произведенный прекурсор амфетамина фирмам-однодневкам для последующей контрабанды. Следы их продукции были обнаружены в Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии, Польше, Германии, Голландии и Белоруссии.

После того, как правоохранительные органы вышли на источник происхождения прекурсора, злоумышленники разработали технологию маскировки наркотика. Поставка нового препарата была организована в Армению, где специально обученные лица выделяли из нее вещество для последующего изготовления амфетамина. С 2007 года по 2009 год в Армению было поставлено свыше 10 тонн продукции, из которой могло быть создано не менее 6,1 тонны амфетамина-гидрохлорида или свыше 61 млн разовых доз наркотика.

Отметим, что обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Кудрявцева к 17 годам лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей, Недугова — к 12 лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы Павла Кудрявцева выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в международный розыск.