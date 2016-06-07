Магас, 7 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. С начала 2016 года дебиторская задолженность потребителей электроэнергии в Ингушетии снизилась на 350 млн рублей. Тем не менее, сумма задолженности республики перед компанией-поставщиком остается значительной. Как сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, к началу мая ее размер составил 371 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

При этом долг в размере 106 млн рублей приходится на предприятия ЖКХ. Еще 218 млн рублей составляет задолженность населения республики. Энергетики ведут системную работу по взысканию дебиторской задолженности с потребителей-должников. Так, с начала 2016 года судом или мировым соглашением удовлетворены иски компании на сумму более 77 млн рублей. В настоящее время долг по решениям суда в размере 15 млн рублей уже погашен.

Как отмечают в компании, большие долги потребителей республики не дают возможности обеспечивать надежное электроснабжение. Из-за дефицита оборотных средств нет возможности в полном объеме выполнять работы по реконструкции сетей и реализации стратегически важных для Ингушетии энергопроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года долг потребителей Ингушетии за потребленную электроэнергию превышал 1,6 млрд рублей. Доля задолженности за свет физических лиц в общей структуре долга составляет около 600 млн рублей. В числе основных неплательщиков за электроэнергию названы структуры ЖКХ, и в первую очередь муниципальные водоканалы. Так, долги водоканалов республики гарантирующему поставщику электроэнергии составили более 850 млн рублей.