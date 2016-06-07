Калуга, 7 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Дискуссией на тему: «Поиск инвестиционных возможностей и их использование во времена кризиса» открылся сегодня, 7 июня в Калуге семинар молодых лидеро Германо-Российского форума.

Фото Агентства региогнального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, участниками диалога стали заместитель губернатора области Александр Авдеев, председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек, руководители и представители работающих в области предприятий немецких инвесторов.

В своем выступлении Александр Авдеев отметил, что за последнее десятилетие Калужская область существенно расширила деловые связи со многими зарубежными странами. При этом Германия занимает ведущее место в объеме иностранных инвестиций в региональную экономику. «Четверть от общего внешнеторгового товарооборота приходится на Германию. Немецкие компании работают в автомобилестроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и других сферах. Мы стремимся, чтобы наши взаимоотношения были открытыми, разносторонними и плодотворными. Этому способствует созданный в области благоприятный деловой климат, совершенствование законодательства, а также открытость руководства региона и самих его жителей к инновациям в разных сферах жизни», — подчеркнул он. Заместитель губернатора также отметил, что «у нас в области всегда найдется, чем заняться молодым талантливым лидерам».

В числе вопросов, поднимающихся в ходе дискуссии, были о кадровом обеспечении областной экономики, условиях ведения и поддержки бизнеса и приоритетах региональной молодежной политики.

Так, председатель правления форума господин Платцек дал высокую оценку созданным в Калужской области условиям для развития бизнеса. «И об этом говорит сам бизнес. С начала работы форума мы не услышали критики в адрес руководства региона. В Калужской области за короткий промежуток времени построена новая экономика. Да, бизнес упоминает экономические трудности, но предприятия продолжают работать, корректируя программы развития. Вне политической конъюнктуры необходимо развивать разумное партнерство, уважая интересы всех стран и формируя общие основы эффективной деятельности», — подчеркнул Маттиас Платцек.

Кристиан Матшке, член правления «Берлин-Хеми АГ», добавил, что немецкий бизнес чувствует себя комфортно в России. «Мы придерживаемся долгосрочной стратегии развития на российском рынке и намерены закрепить свои позиции здесь», — пояснил Кристиан Матшке.

Для участников семинара были проведены презентации инвестиционного и туристического потенциала Калужской области. Они также посетят автозавод ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и государственный Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Семинар молодых лидеров в этом году стал 45-тым. Он проходит в Калужской области по приглашению губернатора Анатолия Артамонова, инициативу которого поддержал председатель Правления Форума Маттиас Платцек.

Напомним, на территории региона реализуются следующие инвестиционные проекты: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»; ООО «Бентелер Аутомотив» по производству деталей и модулей подвесок; три предприятия концерна Continental; ООО «Шердель Калуга», производство каркасов сидений для легковых автомобилей; ООО «ФУКС ОЙЛ» по производству смазочных и сопутствующих материалов; ООО «АИС Аутомотиве Интериор Системс» по литью пластмасс под давлением (компания создана на территории ОАО «Агрегатный завод» в г. Людиново); ООО «МАЛЕ РУС», складской комплекс для поставки продукции на заводы автопроизводителей индустриального парка «Ворсино»; ООО «Хемофарм» по производству лекарственных препаратов; компании агробизнеса — Grimme, Lemken, Wolf System, Big Dutchman и российско-немецкое предприятие «ЭкоНива-Калуга» (в агротехнологическом центре «Детчино»). В Калужской области зарегистрировано порядка 10 российско-германских совместных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM в 2015 году внешнеторговый оборот Калужской области с Германией составил 838,1 млн долл. США. За I квартал 2016 года внешнеторговый оборот Калужской области с Германией составил 244,8 млн долларов США. Доля внешнеторгового оборота с Германией за I квартал 2016 года составила 27,5% от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области и также 29,8% от внешнеторгового товарооборота Калужской области со странами дальнего зарубежья.