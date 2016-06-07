Пермь, 7 июня, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Использование мультипликационных персонажей, несмотря на протесты их создателей — владельцев авторских прав, стали обычным делом для семьи-единороссов из Перми.

Валентин Серов. дети. 1899

По случаю открытия детской площадки во дворе жилого дома №17 по улице Советской Армии в Перми, для детворы выступали сказочные персонажи, включая мультгероев «Щенячьего патруля», агитировавших за «Единую Россию». Видеоматериалы этого события появились в социальных сетях Перми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Громкий скандал с политической агитацией во время праздника в детском саду № 268 Перми 19 мая сменил другой. На этот раз депутатов-единороссов среди детей и их родителей рекламировали не Симка из сериала «Фиксики», а некая Клубничка и ее друзья из «Щенячьего патруля».

Отметим, что фамилии депутатов, членов правящей партии, совпадали. Но если в детском саду им был «волшебник» Николай Демкин (секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае), то на детской площадке им стал тоже «волшебник» Алексей Демкин — один из сыновей партбосса. «Клубничка заявила, что всем этим торжеством дети обязаны депутату Пермской городской думы Алексею Демкину», сообщает портал «В Курсе.ру».

В конце праздника каждому малышу вручили подарок — шоколадку и выкройку картонной игрушки-собаки. На одном ее ухе «волшебники» разместили эмблему партии «Единая Россия», а на другом — логотип строительной фирмы ПЗСП, в которой Алексей Дёмкин работает директором по продажам, а его папа, Николай, является ее владельцем.

Напомним, что первое выступление мультгероев в детском саду вызвало претензии к пермскому региональному отделению «Единой России» и его депутатам со стороны правообладателей серила «Фиксики» — продюсерской компании «Аэроплан».