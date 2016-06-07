Москва, 7 июня, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил, что российский газ, который пока ещё покупает Польша, можно предложить другим европейским партнерам. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 7 июня, на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в домах

Путин заявил, что в случае непродления контракта на поставки российского газа польской государственной компанией PGNiG после 2022 года, российский «Газпром» может предложить эти объемы газа любому другому партнеру в Европе.

Глава государства отметил, что «Газпром» уже изучает возможность сделать оферту любым другим партнерам ‑ и польским, и европейским — приобретать сегодняшние объемы для Польши на белорусско-польской границе после окончания нынешнего контракта с PGNiG. Новый контракт может быть предложен на 10−15 лет.

«Это могут быть и польские компании, и немецкие, и австрийские, итальянские, французские, нам все равно. Кто-нибудь да купит», — сказал Путин. Он подчеркнул, что если не удастся найти покупателя в Европе, Россия не боится искать новые рынки. «Может, израильтяне купят и будут продавать этот газ в Польше», — добавил президент.

Напомним, 31 мая представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что польская государственная компания PGNiG после истечения контракта с «Газпромом» в 2022 году не намерена сотрудничать с этой компанией на долгосрочной основе.