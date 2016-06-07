Пенза, 7 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Инфляция в Пензенской области по итогам мая достигла 0,29%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги выросли на 2,32%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Пензастата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Максимальный темп роста цен за месяц наблюдается в категории услуг, стоимость которых выросла на 0,72%. В категории продовольственных товаров без учета алкогольных напитков в течение месяца отмечена дефляция в размере 0,19%.

С начала года наиболее значительно подорожали непродовольственные товары на 2,87%. Самый низкий темп роста цен с января зарегистрирован в категории продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — 1,81%.

Лидерами роста цен в мае на территории области стали товары фруктово-овощной группы. Так репчатый лук подорожал на 31%, свекла столовая — на 18%, морковь — на 15%, капуста свежая белокочанная — на 14%, лимоны — на 11%, чеснок, картофель и виноград подорожали более чем на 5%.

Также на 3−5% увеличилась стоимость ряда продовольственных товаров: баранины (кроме бескостного мяса), рыбы живой и охлажденной, филе сельди соленой, йогурта, фруктовых соков, карамели, крупы гречневой — ядрицы, а также орехов.

Кроме того, на 1−2% подорожали вареная колбаса, консервы мясные, рыба соленая и копченая, сельдь соленая, рыбные пресервы, масло оливковое, смеси сухие молочные для детского питания, сыры плавленые, шоколад, печенье, кетчуп, перец черный горошком, овощи замороженные и сухофрукты.

В группе непродовольственных товаров наблюдается незначительный рост цен в диапазоне 1−2% на сезонную одежду и обувь для мужчин, женщин и детей. В группе строительных материалов на 10% подорожал шифер при расчете за кв. метр и на 5% — металлочерепица.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств в очередной раз наиболее значительно подорожал анальгин отечественный — на 4%.

В группе транспортных услуг максимально увеличилась стоимость проезда в поездах. Так, проезд в плацкартном вагоне фирменного и нефирменного поездов дальнего следования подорожал на 21%. Стоимость проезда в купейных вагонах фирменных поездов увеличилась на 9%, в аналогичных вагонах нефирменных поездов — на 8%.

Кроме того, наблюдается рост стоимости путевок в страны дальнего зарубежья. Поездка в Грецию подорожала на 7%, автобусный тур по городам Европы — на 4%, в Испанию — на 2%.

В сфере медицинских услуг на 2−3% выросла стоимость таких стоматологических услуг как лечение кариеса — пломба, изготовление съемного протеза и коронки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2016 года в России отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в мае — 0,4%. По данным за прошедший месяц, годовая инфляция находится на уровне 7,3−7,4%.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела РЭУ имени Плеханова Владислава Полетаева, снижению инфляции способствовали эффективные меры Центробанка. На среднесрочную перспективу им установлена цель по снижению инфляции до 4% в 2017 году. Предпринимаются активные действия по достижению поставленной цели, в первую очередь, посредством воздействия на уровень процентных ставок. Так, важнейший показатель, отражающий цену денег в экономике — ключевая ставка — до сих пор остается на высоком уровне и составляет 11%.