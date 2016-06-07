Минск, 7 июня, 2016, 19:44 — ИА Регнум.

Решение о сносе частной часовни

Решением исполкома Витебского района гражданину Александру Кравцову предписано снести освящённую православную часовню в деревне Острейково Вымнянского сельсовета Витебской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Часовня в деревне была построена Кравцовым на его частном подворье — государство не потратило на нее бюджетных денег. Часовня была освящена. Здесь происходило отпевание жены Кравцова (она похоронена на сельском кладбище неподалёку).

Чем православная часовня, построенная на частном подворье в далёкой деревне, не угодила провинциальным чиновникам и почему её обязательно надо сносить — загадка. Вокруг часовни нет никаких административных строений, деревенская община не уполномочивала районные власти принимать решение о сносе.

В случае отказа Кравцова самостоятельно снести часовню чиновники готовы прислать бульдозеры и сделать работу руками коммунальной службы (за счёт налогоплательщиков). Расходы по сносу, как следует из «решения» Витебского райисполкома, надлежит возместить Кравцову. Местной милиции предписано «на момент выполнения работ по сносу самовольной постройки (часовни) обеспечить общественный порядок».

Белорусский экзархат РПЦ не комментирует ситуацию. Также нет разъяснений районных «идеологов» — чиновников, отвечающих за работу с населением района и Вымнянским сельсоветом в частности. МВД также старается не привлекать внимания к очередному скандалу областного значения.

Любопытно, что в решении Витебского райисполкома используется название деревни на «трасянке» — переведённое с русского языка на белорусский, а затем не очень удачно переведённое обратно. Однако гораздо большее значение имеет сам факт попытки сноса православной часовни — по всей видимости, это будет первый случай за постсоветский период.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году власти Витебской области «прославились» скандальной установкой памятника литовскому князю Ольгерду, известному завоевательными походами на Москву и неоднозначным отношением к православию. По указанию председателя Витебского облисполкома Александра Косинца было изготовлено несколько скульптурных композиций, отчёт о расходовании средств налогоплательщиков не был опубликован. Возмущение белорусской общественности власти проигнорировали.

В конце 2014 года в Витебской области был разрушен памятник на месте гибели героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Якова Кульнева. Памятник пережил две мировые войны. Власти Белоруссии демонстративно отказались реагировать на факт разрушения памятника. Уголовное дело не возбуждалось, вандалов никто не искал. Расходы по восстановлению разбитой плиты была вынуждена нести соседняя сельская община. Минкультуры не посчитало нужным включить памятник в перечень историко-культурных ценностей, а Академия наук и вовсе решила, что Отечественной войны 1812 года не было.