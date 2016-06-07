Берлин, 7 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии вызвало для беседы высокопоставленного турецкого дипломата, чтобы обсудить реакцию Анкары на резолюцию германского бундестага о признании геноцида армян в Османской империи в период Первой мировой войны. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Reuters.

Армяне, спасаясь от голода, идут к линии фронта. 1951

В ходе беседы германская сторона подчеркнула, что у Германии и Турции традиционно тесные и доверительные отношения. Однако последние комментарии Анкары в адрес германских законодателей не соответствуют тому высокому уровню отношений, на которые рассчитывает Берлин, и были встречены с непониманием.

Напомним, 2 июня германский бундестаг принял резолюцию, в котором массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Турция, которая является правопреемницей Османской империи настаивает, что убийства армян не были их целенаправленным уничтожением и не должны называться геноцидом.

На резолюцию бундестага Анкара ответила шквалом гневных заявлений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия ведет себя лицемерно, учитывая её собственную историю. Эрдоган также заявил, что депутаты бундестага турецкого происхождения «запятнали свою кровь, и им следует проверить ее в лаборатории».

Канцлер Германии Ангела Меркель публично ответила Эрдогану, она назвала обвинения турецкой стороны непонятными.