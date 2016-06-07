Псков, 7 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. При Псковской городской больнице начинается строительство храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в основание храма заложат капсулу 11 июня, в день памяти архиепископа Симферопольского и Крымского Луки и в преддверии Дня медицинского работника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

С инициативой возведения на территории лечебного учреждения православного храма в 2014 году выступили жители города и пациенты больницы. Храм будут строить на народные пожертвования, а также за счёт спонсорских средств.

«Это будет храм особого статуса, домовая церковь. Больные, их родные, медработники смогут обратиться к Богу, получить поддержку и заступничество святителя Луки. У нас таких храмов в области ещё нет», — подчеркнул настоятель храма Анастасии Узорешительницы Евгений Ковалев.

Проект храма подготовил главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Храм расположится во внутреннем дворе Псковской городской больницы между хирургическим и терапевтическим корпусами, при этом с основным зданием он будет связан крытым переходом, чтобы пациенты и сотрудники больницы смогли беспрепятственно попасть на службу.

По окончании строительства в храме будут размещены частицы святых мощей святителя Луки, которые были переданы в Псковскую область митрополитом Крымским и Симферопольским Лазарем в марте этого года.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был хирургом, профессором медицины, лауреатом Сталинской премии, автором более 40 научных работ, а также духовным писателем и проповедником. Причислен к лику святых Русской Православной церкви в 2000 году.

Сейчас в одном из помещений Псковской горбольницы действует небольшая часовня святителя Луки.