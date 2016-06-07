Владимир, 7 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Администрация Александровского района Владимирской области объявила две закупки на сумму без малого 65 тысяч рублей. На эти деньги планируется приобрести «предметы быта» и «сувениры». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на чай

Согласно информации с сайта, в первом заказе фигурируют наборы столовой посуды и кофеварки (в общей сложности 14 предметов), во втором — самовары, в том числе самовары с эмблемами (какими именно, не указывается, в общей сложности 35 предметов). В настоящее время обе закупки на этапе запроса котировок.

В комитете по управлению муниципальным имуществом открестились от комментариев на просьбу корреспондента ИА REGNUM уточнить, кому предназначаются эти предметы. Оказалось, что информацией на счет этих госзакупок не владеют ни руководитель отдела экономики, ни главный бухгалтер муниципального органа.

Добавим, что согласно официальной информации, в 2016 году бюджет Александровского района впервые за три последних года спланирован бездефицитным в размере 1542,414 млн рублей. Доходы сравнялись с расходами и последние теперь в расчете на одного жителя составляют 14,120 тысяч рублей.