* запрещённая в России организация

Диффа, Нигер, 7 июня, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Около 50 тысяч человек оставили свои дома на юго-востоке Нигера после серии нападений экстремистов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) передает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волна

Агентство отмечает, что мирное население вынуждено было бежать из-за атак нигерийских террористов, исполненных 3,5 и 6 июня в городе Боссо в области Диффа. Его террористам удалось захватить вчера, 6 июня.

Глава МВД Нигера Хассуми Массуду заявил, что статистика числа погибших от ночного нападения 3 июня в Боссо пересмотрена. По его словам, убиты 24 военных из Нигера и два из Нигерии. Ранее министерство обороны сообщало, что 30 солдат из Нигера и два нигерийских военнослужащих погибли в столкновениях с боевиками. Массуду также назвал количество убитых членов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 55.

В результате почти семи лет деятельности «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли тысячи мирных людей и 2,7 миллиона оказались перемещенными лицами. В марте 2015 года нигерийские боевики заявили о своем альянсе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ