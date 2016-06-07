Москва, 7 июня, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В Москве отреставрируют храм Покрова в Рубцове на Бакунинской улице. Как заявил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, ремонтно-реставрационные работы планируют завершить к 2019 году, к празднованию 400-летия церкви, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митрополит Иларион и отец Иоанн обсуждают ход реконструкции церкви

Глава департамента отметил, что проект реставрационных работ охватывает и прилегающие территории к храму. «Место важно не только с архитектурной стороны, исторической, но это еще и достаточно посещаемая зона москвичами», — сообщил Кибовский.

В свою очередь, председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата, митрополит Иларион сообщил, что работы по реставрации ведутся на средства благотворительного фонда Григория Богослова. «Мы рассчитываем на взаимодействие с властями города Москвы, поскольку восстановление подобных объектов является задачей, в которых принимает участие и церковь, и муниципальные власти», — отметил он.

Напомним, храм Покрова в Рубцове был возведен царем Михаилом Федоровичем Романовым по обету и в благодарность за спасение Москвы от польско-литовских захватчиков в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября 1618 года. Каменный храм является памятником русской воинской славы, свидетельством окончания Смуты.