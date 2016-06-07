Киев, 7 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В течение 5 лет на Украине внедрение энергоэффективных технологий позволит ежегодно уменьшать импорт природного газа минимум на 1−1,5 млрд куб. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 7 июня заявил президент Украины Пётр Порошенко на заседании Национального совета реформ, посвященному вопросам энергоэффективности, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас на кухне газ

Также Порошенко считает, что правительство сможет ежегодно сокращать финансирование субсидий для населения на 3−5 млрд грн за счет реализации программ по энергоэффективности. «Внедрение мер по энергоэффективности может значительно сократить и счета домохозяйств, о которых сегодня так много говорят политики», — сказал Порошенко.

По словам главы государства, реформы в энергетике не будут ограничиваться только приведением тарифов к рыночному уровню. Порошенко призвал правительство позаботиться об эффективной инфраструктуре энергоснабжения, внедрять современные энергосберегающие технологии, уменьшать долю энергоемких производств в структуре экономики. «В первую очередь, украинцы должны почувствовать улучшенный сервис, достойное отношение к себе как к реальному владельцу зданий, прозрачность расчетов — они имеют на это право и возможность самим регулировать объемы получаемых услуг», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Порошенко выразил надежду в то, что по итогам 2016 года дефицит «Нафтогаза» будет нулевым. «Еще в позапрошлом году дефицит «Нафтогаза» составил 110 млрд грн, я очень надеюсь, что в этом году у нас будет нулевой дефицит, и мы можем уверенно на этом акцентировать в этом году — выходим в ноль», — сказал Порошенко, обращаясь к руководителю НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву.