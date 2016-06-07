Донецк, 7 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Руководство Донецкой Народной республики готово вести прямые переговоры с Киевом через депутата Верховной рады Надежду Савченко, если она будет наделена соответствующими полномочиями. Об этом сегодня, 7 июня, заявил журналистам полномочный представитель ДНР в Контактной группе Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Действительно странно, но пока только у госпожи Савченко появилась мысль о необходимости прямого диалога с представителями Донбасса», — сказал Пушилин. Он напомнил, что в Минских соглашениях, которые подписал Киев, как раз сказано, что необходимо вести прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР для урегулирования конфликта. При этом украинская сторона категорически отказывается это делать.

«Если Надежда Савченко будет наделена всеми необходимыми полномочиями, мы будем готовы вести с ней диалог», — отметил Пушилин.

Он обрушился с критикой на украинских представителей в Контактной группе, которые пытаются всеми силами избежать взятых на себя обязательств по реализации Минских соглашений.