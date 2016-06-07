Минск, 7 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



gazprom.ru Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в ходе рабочей встречи с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Москва, 7 июня 2016 года

В Московском центральном офисе ПАО «Газпром» 7 июня прошли переговоры председателя правления компании Алексея Миллера с зампредом Совмина Белоруссии Владимиром Семашко, сообщает пресс-служба российского газового холдинга.

«Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере. Было отмечено, что «Газпром» полностью выполняет обязательства по надежному газоснабжению Белоруссии. Поставки газа осуществляет 100-процентное дочернее общество «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» в объемах, необходимых белорусским потребителям. В 2015 году было поставлено 18,8 млрд куб. м газа», — сказано в официальном сообщении по итогам переговоров.

В российской компании отметили, что «Газпром» обеспечивает стабильный уровень транзита российского газа: в 2015 году через территорию постсоветской республики в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в Калининградскую область было доставлено 45,4 млрд куб. м газа. При этом 100%-я «дочка» российского «Газпрома» — белорусская компания «Газпром трансгаз Беларусь» является «крупнейшим налогоплательщиком в Республике Беларусь, своевременно и в полном объеме осуществляет платежи в бюджет, а также расчеты c «Газпромом» за поставляемый из России газ», констатировали в российском холждинге.

«Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает надежную работу газотранспортной системы на территории Белоруссии. ГТС включает более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 227 газораспределительных станций, а также три подземных хранилища газа — Мозырское, Осиповичское и Прибугское. Кроме того, белорусская «дочка» российского «Газпрома» активно помогает белорусским детям и спортсменам в рамках госпрограмм.

Из официального сообщения «Газпрома» по итогам встречи Миллера и Семашко неясно, обсуждалась ли задолженность белорусских госкомпаний за потреблённый газ, поставленный «Газпром трансгаз Беларусь». Также не ясно, будет ли данный вопрос обсуждаться во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 8 июля в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев заявил журналистам, что задолженность белорусских госпредприятий перед «Газпромом» превысила $200 млн и решение отказаться платить по счетам в рамках действующего контракта стало не лучшим решением официального Минска. По словам Медведева, решение об отказе платить могло быть подсказано извне. При этом в качестве плохого примера зампред «Газпрома» привёл Украину.

На самом деле правительство Белоруссии второй год пытается сбить цену на российский газ, инициировав переговоры на правительственном уровне и ряд «вбросов» в СМИ. Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков считает, что российский газ должен поставляться в страну по цене «около $80», в белорусских СМИ также фигурирует цифра $72 за 1 тыс кубометров.