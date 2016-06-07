Москва, 7 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Размер неустойки за просрочку платежей по ипотечному кредиту будет ограничен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Согласно закону, размер неустойки за несвоевременно выплаченный ипотечный платеж предлагается ограничить размером ключевой ставки ЦБ на день заключения кредитного договора. Такой принцип будет действовать, если проценты на сумму за период нарушения начисляются. В том случае, если проценты за просроченный платеж не начисляются, размер неустойки предлагается ограничить 0,06% от суммы просроченной задолженности в день. В редакции первого чтения была принята норма, согласно которой размер неустойки должен был составить 0,1% от суммы просроченной задолженности в день. Зампред ЦБ Александр Торшин на заседании комитета по собственности назвал снижение размера неустойки проявлением «высокогуманистического» подхода.

Ранее инициатор закона, зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов («Единая Россия») обосновал необходимость принятия закона тем, что в законе о потребительском кредите существуют ограничения по размерам пеней и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребкредита, в то время как закон об ипотеке не содержит подобных норм, притом что ипотечные займы для банков являются более надежными. По мнению депутата, данные изменения защитят права и интересы граждан и снизят количество споров по данному вопросу.