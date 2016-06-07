Чебоксары, 7 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В январе-мае текущего года республиканский бюджет Чувашии по доходам исполнен в объеме 15,16 млрд рублей. Это на 1,5% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы возросли на 9,6% и достигли почти 9,74 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM оперативные данные в Минфине республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет составил 9,37 млрд рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2015 года на 9,8%. В том числе поступление налога на прибыль организаций достигло 2,877 млрд рублей (рост на 12,8%), налога на доходы физических лиц — 2,71 млрд рублей (рост на 5,2%), акцизов — 1,56 млрд рублей (рост на 22,5%).

Объем безвозмездных поступлений составил 5,42 млрд рублей — со снижением к уровню аналогичного периода 2015 года на 10,4%. В Минфине это связывают с изменением в 2016 году порядка предоставления регионам межбюджетных трансфертов.

Расходы республиканского бюджета Чувашии на 1 июня составили около 13,36 млрд рублей, в том числе на социальную политику — 3,17 млрд рублей, образование — 4,22 млрд рублей, здравоохранение — 3,08 млрд рублей, национальную экономику — 1,485 млрд. рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 1,8 млрд рублей.