Москва, 7 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри призвал к прекращению огня в Сирийской Арабской Республике в период священного месяца Рамадан. Такое заявление глава МИД Египта сделал сегодня, 7 июня, во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM У терроризма нет религии

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Шукри и Лавров призвали к соблюдению режима прекращения огня в Сирии как минимум на время священного для мусульман месяца Рамадан.

Устойчивое прекращение огня позволит значительно более эффективно решать задачи доставки гуманитарной помощи, а также продвинет вперед политический процесс, считают в Москве и в Каире.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран напомнили, что режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в России), а также тесно связанных с ними экстремистов. Борьба с этими террористами должна происходить беспощадно, подчеркнули Лавров и Шукри.

Также главы МИД двух стран обсудили положение палестино-израильского урегулирования.