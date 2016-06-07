Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка жестоко убита в городе Сочи, следователями возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Детская игрушка

Ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в машине Hyundai 6 июня, после ДТП на дороге «Адлер-Альпика-Сервис». Женщина-водитель Hyundai столкнулась с Kia Bongo.

После ДТП водитель Hyundai вышла из машины и спрыгнула с моста. В салоне автомобиля была обнаружена ее двухлетняя дочь, с колото-резаными ранениями. Ребенок скончался в машине медиков по дороге в больницу.

Сама женщина госпитализирована.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.