Екатеринбург, 7 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга намерены скорректировать городской бюджет в связи с ожидаемым сокращением налоговых и неналоговых доходов. Поправки в финансовый документ столицы Среднего Урала на 2016 год представила городской думе исполняющая обязанности начальника департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В текущем году предлагается увеличить городские расходы на 393 миллиона рублей. Связано это с тем, что ожидаются поступления в казну Екатеринбурга по межбюджетным областным и федеральным трансфертам. В результате увеличится дефицит бюджета, до 486 миллионов рублей, а доходы сократятся на 93 миллиона рублей.

Согласно поправкам, предлагается определить доходы бюджета Екатеринбурга в сумме 33 миллиарда 182 миллиона рублей, а расходы — 33 миллиарда 968 миллионов рублей. Таким образом, итоговый дефицит бюджета составит 768 миллионов рублей. Также предложено установить верхний предел муниципального долга на 2016 год в размере 4 миллиардов 91 миллиона рублей.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании городской думы, которое намечено на 14 июня.

Источник в администрации города пояснил, что речь идёт о техническом дефиците бюджета. «Делается это для того, чтобы направить деньги на дороги уже сейчас, а затем покрыть разрыв за счет федеральной субсидии, о которой уже было написано 100 раз», — сообщил источник.